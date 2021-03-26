Пять человек пострадали при взрыве в доме в Новой Москве

Четверо взрослых и один ребёнок пострадали при взрыве газового баллона и обрушении кровли в частном доме в поселении Московский, заявила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.
По её словам, все пострадавшие вечером 26 марта госпитализированы,
Им оказывается необходимая помощь, они осматриваются специалистами, — добавила Иванова.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что инцидент произошёл в Новомосковском административном округе. Обрушилась по всей площади (150 кв. м) кровля частного трёхэтажного дома. Спасатели вытаскивали оказавшихся под завалами людей. По предварительной информации, в здании жили три семьи — около 10 человек.