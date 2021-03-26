Дом обрушился из-за взрыва газа в Новой Москве

Газ взорвался в частном доме в Новой Москве. В результате здание обрушилось, под завалами оказались три человека.
Инцидент произошёл в Новомосковском административном округе. Обрушился частный трёхэтажный дом,
В поселении Московский в ТиНАО произошёл взрыв газа в частном трёхэтажном доме. В результате произошло обрушение по всей площади — на 150 кв. м, — рассказал информатор.
Он отметил, что спасатели смогли вытащить одного из оказавшихся под завалами людей.
По предварительной информации, в здании жили три семьи — около 10 человек.
Информацию о взрыве журналистам ТАСС
Ранее NEWS.ru писал, что в частном доме в деревне Полтево (городской округ Балашиха, Московская область) произошёл взрыв газа. В результате происшествия пострадали два человека. Взрыв мог быть вызван скачком давления в газовой трубе. Очевидцы рассказывают, что хлопки были слышны во множестве домов.