Дом обрушился из-за взрыва газа в Новой Москве

https://static.news.ru/photo/3583a064-8e67-11eb-b940-96000091f725_660.jpg Фото: МЧС России

Газ взорвался в частном доме в Новой Москве. В результате здание обрушилось, под завалами оказались три человека.

Инцидент произошёл в Новомосковском административном округе. Обрушился частный трёхэтажный дом, передаёт АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

В поселении Московский в ТиНАО произошёл взрыв газа в частном трёхэтажном доме. В результате произошло обрушение по всей площади — на 150 кв. м, — рассказал информатор.

Он отметил, что спасатели смогли вытащить одного из оказавшихся под завалами людей.

По предварительной информации, в здании жили три семьи — около 10 человек.

Информацию о взрыве журналистам ТАСС подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Там отметили, что взорвался газовый баллон. Спасатели вытащили из-под завалов ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал, что в частном доме в деревне Полтево (городской округ Балашиха, Московская область) произошёл взрыв газа. В результате происшествия пострадали два человека. Взрыв мог быть вызван скачком давления в газовой трубе. Очевидцы рассказывают, что хлопки были слышны во множестве домов.