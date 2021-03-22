Два человека получили травмы при взрыве газа в Балашихе

В частном доме в деревне Полтево (городской округ Балашиха, Московская область) произошёл взрыв газа.
По данным РЕН ТВ, в результате происшествия
На месте взрыва работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Повреждения могли получить и другие здания, эта информация уточняется.
19 марта в доме по улице Зелёной в Химках произошёл взрыв на восьмом этаже. После этого загорелись пять квартир, сообщал NEWS.ru. В результате взрыва обрушились межкомнатные перегородки и часть фасада восьмого этажа, повреждения получили балконы шестого, седьмого и девятого этажей. Погибли четыре человека, включая ребёнка.
Позднее стало известно, что родственники людей, которые погибли в результате взрыва в Химках, получат по 1 млн рублей. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.