Два человека получили травмы при взрыве газа в Балашихе

https://static.news.ru/photo/109c2828-8b2b-11eb-8085-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В частном доме в деревне Полтево (городской округ Балашиха, Московская область) произошёл взрыв газа.

По данным РЕН ТВ, в результате происшествия пострадали два человека. Взрыв мог быть вызван скачком давления в газовой трубе. Очевидцы рассказывают, что хлопки были слышны во множестве домов.

На месте взрыва работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Повреждения могли получить и другие здания, эта информация уточняется.

19 марта в доме по улице Зелёной в Химках произошёл взрыв на восьмом этаже. После этого загорелись пять квартир, сообщал NEWS.ru. В результате взрыва обрушились межкомнатные перегородки и часть фасада восьмого этажа, повреждения получили балконы шестого, седьмого и девятого этажей. Погибли четыре человека, включая ребёнка.

Позднее стало известно, что родственники людей, которые погибли в результате взрыва в Химках, получат по 1 млн рублей. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.