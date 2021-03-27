В Екатеринбурге в жилом доме взорвался газ

https://static.news.ru/photo/809aa980-8fde-11eb-aff3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из многоквартирных домов Екатеринбурга взорвался бытовой газ. С места происшествия эвакуированы 19 человек, из которых четверо — дети.

Инцидент произошёл в доме № 52 по улице Орловская, на третьем этаже. Пожара за взрывом не последовало, рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

Других подробностей собеседник агентства не сообщил. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новой Москве из-за взрыва газа разрушился частный дом, в котором жили три семьи. В результате пострадали пять человек, включая одного ребёнка.

В подмосковных Химках взрыв газа произошёл в высотном доме. Жертвами инцидента стали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Ещё пятеро человек получили ранения. По данным МЧС, общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 кв. метров. Кроме того, в результате взрыва обрушилась часть фасада восьмого этажа, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.