В больнице скончался ещё один пострадавший при взрыве в Химках

https://static.news.ru/photo/191ecaa8-8cb3-11eb-b3ca-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Число жертв взрыва в жилом доме в подмосковных Химках увеличилось до четырёх. В больнице скончался 23-летний мужчина.

Число жертв трагедии на Зелёной улице возросло до четверых человек. Сегодня в Подольской городской больнице № 2 скончался четвёртый человек в результате ЧП на улице Зелёная в Химках. 23-летний мужчина проживал в 138-й квартире, которая явилась эпицентром взрыва 19 марта, — сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла утром в пятницу, 19 марта, на восьмом этаже девятиэтажного дома. Предположительно, её причиной стал взрыв газовоздушной смеси, после него обрушились перекрытия. Ранее СМИ писали о трёх погибших — двух мужчинах и ребёнке. Пятеро человек были госпитализированы.

Ранее NEWS.ru писал, что в частном доме в деревне Полтево (городской округ Балашиха, Московская область) произошёл взрыв газа. В результате происшествия пострадали два человека. Взрыв мог быть вызван скачком давления в газовой трубе. Очевидцы рассказывают, что хлопки были слышны во множестве домов.