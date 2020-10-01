В Турции автобус с российскими туристами попал в аварию

https://static.news.ru/photo/a0469ffe-0489-11eb-9116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

На территории турецкого курортного города Анталья автобус, в котором были российские туристы, врезался в легковой автомобиль. В результате ДТП пострадала одна гражданка РФ. Об этом журналистам сообщили представители российского посольства.

Отмечается, что авария произошла, когда автобус ехал в аэропорт. Столкновение с легковушкой произошло на встречной полосе.

В микроавтобусе находились 12 российских туристов. В результате ДТП одна россиянка получила незначительные травмы и после профилактического медицинского осмотра была выписана, — приводит сообщение от посольства газета Milliyet.

Как ранее передавал NEWS.ru, авария с человеческими жертвами произошла в Невинномысске Ставропольского края. Автомобиль BMW вылетел с дороги, врезался в столб и скатился в кювет, где загорелся.

В результате ДТП погибли три человека, один пострадал, врачи борются за его жизнь.