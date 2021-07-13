В Иркутске мужчина пригрозил скинуть ребёнка с 17-го этажа

В Иркутске 34-летний мужчина вместе с ребёнком выбрался на внешнюю часть балкона и угрожает выбросить малыша. Как пишет Telegram-канал «Подъём», мужчина разводится с супругой.

Отмечается, что отец кричит на всю улицу о том, что жена ему изменила и он требует встречи с ней. В противном случае мужчина пригрозил, что скинет своего ребёнка с 17-го этажа.

В региональном главке МВД сообщили, что на месте работают спасатели. Они пытаются уговорить мужчину не совершать преступление. Зевак разгоняют. Территория оцеплена полицией.

Как добавляет Mash, через какое-то время жена всё-таки приехала к отцу ребёнка. Женщина утверждает, что муж сильно избил её 10 июля. Вместе со специалистами она пытается зайти в квартиру, однако мужчина всё ещё остаётся на карнизе.

Также уточняется, что спасатели развернули на крыше одного из магазинов в доме надувной комплекс, чтобы в случае падения смягчить удар и спасти жизнь мужчине и трёхлетнему малышу.

Ранее судебный пристав покончил с собой в здании Хорошёвского районного суда Москвы. В ФССП рассказали NEWS.ru о том, что по поводу случившегося проводится проверка.