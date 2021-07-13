В Иркутске мужчина пригрозил скинуть ребёнка с 17-го этажа

В Иркутске 34-летний мужчина вместе с ребёнком выбрался на внешнюю часть балкона и угрожает выбросить малыша. Как пишет Telegram-канал «Подъём», мужчина разводится с супругой.
Отмечается, что отец кричит на всю улицу о том, что жена ему изменила и он требует встречи с ней. В противном случае мужчина пригрозил, что скинет своего ребёнка с 17-го этажа.
В региональном главке МВД сообщили, что на месте работают спасатели. Они пытаются уговорить мужчину не совершать преступление. Зевак разгоняют. Территория оцеплена полицией.
Как
Также уточняется, что спасатели развернули на крыше одного из магазинов в доме надувной комплекс, чтобы в случае падения смягчить удар и спасти жизнь мужчине и трёхлетнему малышу.
Ранее судебный пристав покончил с собой в здании Хорошёвского районного суда Москвы. В ФССП рассказали NEWS.ru о том, что по поводу случившегося проводится проверка.