Упавший с крыши снег убил жительницу Самары

https://static.news.ru/photo/bede398c-c8b0-11ea-87ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жительница Самары погибла под снегом, который упал с крыши многоквартирного дома. Прокуратура начала проверку по этому факту, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл на улице Металлистов. Снег упал на двоих женщин, обеих госпитализировали с травмами. В результате одна их них скончалась, передаёт РИА Новости.

Прокурором Кировского района Самары организована проверка соблюдения управляющей компанией требований законодательства при обслуживании дома, в том числе регламентирующего порядок очистки снега с кровли и карнизов, — рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте ЧП работает районный прокурор Иван Макогон. В ведомстве решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Вологде восьмимесячная девочка пострадала в результате падения с крыши дома снежно-ледяной массы. Она госпитализирована с травмой головы.

Инцидент произошёл 26 марта на улице Козленской. Глыба льда и снега упала на коляску, в которой находился ребёнок, и перевернула её, писал NEWS.ru.