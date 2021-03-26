В Вологде глыба льда и снега едва не убила младенца

https://static.news.ru/photo/5cc484d2-8ee3-11eb-9b96-96000091f725_660.jpg Фото: СУ СК России по Вологодской области/vk.com

В Вологде восьмимесячная девочка пострадала в результате падения с крыши дома снежно-ледяной массы. Она госпитализирована с травмой головы.

Инцидент произошёл 26 марта на улице Козленской. Глыба льда и снега упала на коляску, в которой находился ребёнок, и перевернула её.

Следователи СКР по Вологодской области возбудили по факту происшествия уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Петрозаводске погиб мужчина в результате падения на него глыбы льда с крыши дома. В момент инцидента он находился на крыльце здания.

В Самаре 10-летний мальчик попал в больницу после того, как на него упала наледь с крыши дома.

Во Ржеве от сорвавшейся с крыши ледяной глыбы едва не пострадала семья из трёх человек. Лёд обрушился, когда родители укладывали сына в коляску. Взрослые отделались царапинами, ребёнок не пострадал.