Мужчину убило упавшим с крыши льдом в Петрозаводске

https://static.news.ru/photo/b55da96a-84f3-11eb-847b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина погиб в Петрозаводске в результате падения на него глыбы льда с крыши дома, проводится доследственная проверка.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Карелия, тело мужчины нашли 14 марта возле одного из многоквартирных домов. Экспертам удалось установить, что погибший стоял на крыльце здания, когда на него сверху обрушился лёд. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее NEWS.ru писал о несчастном случае в Волгоградской области. Два брата 10 и 7 лет вместе с шестилетним другом пошли гулять на реку Ахтуба. Мальчики зашли на лёд, который не выдержал их веса. Ставшие очевидцами происшествия взрослые бросились на помощь и вытащили детей, однако младший брат скончался от последствий гипотермии.

Следственный комитет инициировал проверку по факту гибели ребёнка. В ведомстве напомнили, что с наступлением оттепели потенциальных опасностей на улице становится больше. Одна из них — уже утративший прочность лёд, особенно опасный для детей.