В Самаре на школьника упала наледь

Фото: samara.sledcom.ru

На железнодорожном перегоне Сараево-Дальневосточное опрокинулись цистерны с топливом, из-за этого задержаны три пассажирских поезда. Об этом рассказал источник.

На железнодорожном перегоне Сараево-Дальневосточное в Хабаровском крае произошёл сход с рельсов 17 цистерн с топливом, предварительно, 10 из них опрокинулись. Произошла задержка трёх пассажирских поездов, — сказал собеседник «Интерфакса». По...