В Самаре на школьника упала наледь

Самарские следователи начали проверку после того, как на ученика одной из местных школ упал лёд с крыши дома. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Следователи рассказали подробности случившегося. Инцидент произошёл на проспекте Карла Маркса. Наледь с крыши дома рухнула на 10-летнего мальчика. Сейчас ребёнок в больнице.
Ранее стало известно, что жительница Казани девять месяцев обманывала мужа и других родственников несуществующей беременностью. Обман вскрылся, когда счастливый «отец» приехал узнать, что произошло с его новорождённым сыном, сообщал NEWS.ru.