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Происшествия

В Самаре на школьника упала наледь

20:57, 05 марта 2021
Фото: samara.sledcom.ru

Самарские следователи начали проверку после того, как на ученика одной из местных школ упал лёд с крыши дома. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Следователи рассказали подробности случившегося. Инцидент произошёл на проспекте Карла Маркса. Наледь с крыши дома рухнула на 10-летнего мальчика. Сейчас ребёнок в больнице.

Ранее стало известно, что жительница Казани девять месяцев обманывала мужа и других родственников несуществующей беременностью. Обман вскрылся, когда счастливый «отец» приехал узнать, что произошло с его новорождённым сыном, сообщал NEWS.ru.

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