Фото: pixabay.com

Следователи завели уголовное дело на 77-летнего жителя Тюменской области за нападение на сотрудников полиции. По данным ведомства, пенсионер бросился в силовиков нож и стеклянные банки с вареньем.

Инцидент произошёл в жилом доме по улице Коммунаров, сообщается на сайте СК. Нападавший поссорился с соседом и выстрелил ему в ногу. Пострадавший позвонил в экстренные службы.

Прибывшие на место полицейские взломали дверь квартиры и попытались успокоить обвиняемого. Однако мужчина оказал активное сопротивление.

Работники правоохранительных органов были защищены щитами и не получили повреждений.

News.ru ранее писал, что в Сургуте мужчина напал на полицейских с ножом. В результате один из сотрудников МВД погиб от полученного ранения, второй применил табельное оружие, убив нападавшего.

News.ru в соцсетях