Следователи завели уголовное дело на 77-летнего жителя Тюменской области за нападение на сотрудников полиции. По данным ведомства, пенсионер бросился в силовиков нож и стеклянные банки с вареньем.
Инцидент произошёл в жилом доме по улице Коммунаров, сообщается на
Прибывшие на место полицейские взломали дверь квартиры и попытались успокоить обвиняемого. Однако мужчина оказал активное сопротивление.
Работники правоохранительных органов были защищены щитами и не получили повреждений.
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