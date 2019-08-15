https://static.news.ru/photo/d95f643e-bf65-11e9-81cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Следователи завели уголовное дело на 77-летнего жителя Тюменской области за нападение на сотрудников полиции. По данным ведомства, пенсионер бросился в силовиков нож и стеклянные банки с вареньем.

Инцидент произошёл в жилом доме по улице Коммунаров, сообщается на сайте СК. Нападавший поссорился с соседом и выстрелил ему в ногу. Пострадавший позвонил в экстренные службы.

Прибывшие на место полицейские взломали дверь квартиры и попытались успокоить обвиняемого. Однако мужчина оказал активное сопротивление.

Работники правоохранительных органов были защищены щитами и не получили повреждений.