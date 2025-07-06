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06 июля 2025 в 18:25

На торговое судно напали с оружием у берегов Йемена

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В районе Красного моря произошел вооруженный инцидент с участием торгового судна, сообщает Центр координации морских торговых перевозок ВМС Великобритании (UKMTO). Атака случилась в 51 морской миле к юго-востоку от йеменского порта Ходейда.

По данным UKMTO, на судно напали с нескольких малых лодок, используя стрелковое оружие и ручные гранатометы. Экипаж торгового судна открыл ответный огонь, перестрелка продолжается. UKMTO рекомендовал всем судам в этом районе проявлять повышенную бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных действиях.

Ранее стало известно, что в Оманском заливе столкнулись два нефтяных танкера, которые следовали под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды. Инцидент произошел между судами Adalynn и Front Eagle у берегов ОАЭ. Отмечалось, что инцидент не связан с конфликтом на Ближнем Востоке.

Кроме того, грузовое судно с контейнерами загорелось в Халле в Великобритании. Территорию рядом оцепили, местных жителей призвали закрыть окна. Причины произошедшего не называли.

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