Неизвестный открыл стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в настоящий момент полицейские ищут преступника. По предварительным данным, мужчина стрелял в воздух из автомата,
Можно предположить, что открывший стрельбу в воздух из предмета, похожего на автомат Калашникова, скорее всего, таким способом выразил свои эмоции по поводу наступившего нового года, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, неизвестный открыл стрельбу в центре немецкой столицы. По предварительной информации, инцидент произошёл в одном из магазинов. Правоохранительные органы считают, что нападавший пытался ограбить торговую точку.
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