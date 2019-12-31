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Неизвестный открыл стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в настоящий момент полицейские ищут преступника. По предварительным данным, мужчина стрелял в воздух из автомата, передаёт «Интерфакс».

Можно предположить, что открывший стрельбу в воздух из предмета, похожего на автомат Калашникова, скорее всего, таким способом выразил свои эмоции по поводу наступившего нового года, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, неизвестный открыл стрельбу в центре немецкой столицы. По предварительной информации, инцидент произошёл в одном из магазинов. Правоохранительные органы считают, что нападавший пытался ограбить торговую точку.