Сотрудников банка поощрят за грамотную работу при захвате заложников

https://static.news.ru/photo/27008aa0-9cfc-11ea-9c3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Руководство «Альфа-банка» приняло решение о поощрении сотрудников московского отделения, в котором мужчина взял посетителей в заложники. Работники учреждения действовали чётко по инструкции.

Об этом рассказал директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов, передаёт РИА Новости. Выполнение правил поведения позволило избежать ситуации с массовым захватом работников и посетителей.

Инцидент произошёл на Земляном Валу. Ранее появилась информация, что на отделение напал мужчина в униформе сервиса Delivery Club. Сначала он намеревался ограбить банк, захватил несколько человек в заложники и угрожал взорвать здание.

Позднее злоумышленник передал полицейским записку, в которой написал, что ему «нужна правда», а затем потребовал встречи с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Как писал NEWS.ru, пострадавших в результате инцидента нет. Четыре человека смогли покинуть отделение через чёрный ход, само здание пришлось брать штурмом. Захватчик задержан и будет направлен на экспертизу.