https://static.news.ru/photo/773bbee8-e90d-11e9-860c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Ставропольского края Юлия поделилась подробностями инцидента, из-за которого её сосед получил штраф за курение на балконе.

Она призналась, что сама вызвала пожарных, когда увидела огонь, передаёт « Звезда ». По её словам, сотрудники МЧС залили и её балкон, объяснив это соображениями безопасности.

Не думаю, что семья, проживающая в этой квартире (где произошёл пожар. — News.ru), специально устроила пожар. Они приличные люди, — подчеркнула женщина.

Ранее News.ru писал, что житель города Изобильный Ставропольского края стал первым россиянином, которому выписали штраф за курение на балконе. Мужчина стал виновником начавшегося пожара. На него составили административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Теперь он должен выплатить штраф в размере четырёх тысяч рублей.

1 октября вступили в силу новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить.