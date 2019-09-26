https://static.news.ru/photo/d75ff850-e04a-11e9-ba55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Те, кто жарят на балконе шашлыки/vkontakte

Кабмин России утвердил новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить. Требования вступят в силу 1 октября текущего года.

Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц, — цитирует собеседника ТАСС .

Кроме того, кинотеатры обязали перед показом фильмов сообщать зрителям о действиях в случае возгорания. В больницах палаты для детей и тяжелобольных теперь начнут размещать преимущественно на первых этажах.

Ранее News.ru сообщал, что Минтруд выступил против наказания курящих сотрудников в российских компаниях. В проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу и так содержатся исчерпывающие меры по противодействию курению, заявили в министерстве. В ведомстве уверены, что невозможно достоверно установить, курят сотрудники или нет, не ограничивая их права и свободы.