https://static.news.ru/photo/72f710b6-e8e1-11e9-a288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Житель города Изобильный Ставропольского края стал первым россиянином, которому выписали штраф за курение на балконе. Об этом сообщил официальный представитель регионального управления МЧС Олег Дегтярёв.

По его словам, ставрополец стал виновником начавшегося пожара. На него него составили административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Теперь он должен выплатить штраф в размере 4-х тысяч рублей, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что 1 октября в России вступили в силу новые правила противопожарного режима. Документ запрещает гражданам использовать на балконах открытый огонь — зажигать свечи, готовить шашлык и курить. В МЧС сообщили, что обновлённые правила не направлены на борьбу с курильщиками, а призваны повысить «культуру безопасности».