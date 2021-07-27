Самолёт разбился сразу после взлёта в США

По данным официальных лиц, на борту было два человека, один погиб. Второй, вероятно, успел покинуть самолёт с парашютом. В аэропорту сообщили, что самолёт упал в двух километрах от аэропорта, в лесу.
В этом аэропорту сложный ландшафт, недостаточная плотность воздуха и характер ветра создают тяжёлые условия для полёта, — рассказал лейтенант Нельсон Ресендес из офиса шерифа округа.
Он сообщил, что в этом месте ежегодно разбиваются небольшие самолёты.
Власти также выразили опасение, что из-за пожара и возможного разлива топлива может загореться лес.
4 июля самолёт Ан-2, проводивший обработку полей, потерпел крушение в Кызылординской области на юге Казахстана. В кабине пилотов находились два члена экипажа, оба живы. Пилоты 54 и 67 лет госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии.