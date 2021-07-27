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Самолёт разбился сразу после взлёта в США

02:38, 27 июля 2021
Самолёт разбился сразу после взлёта в США Фото: Скриншот с видео News For All / Twitter
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Небольшой самолёт упал в аэропорту Траки (Truckee-Tahoe Airport) в США во вторник, 27 июля, всего через несколько минут после взлёта. Об этом сообщил телеканал CBS.

По данным официальных лиц, на борту было два человека, один погиб. Второй, вероятно, успел покинуть самолёт с парашютом. В аэропорту сообщили, что самолёт упал в двух километрах от аэропорта, в лесу.

В этом аэропорту сложный ландшафт, недостаточная плотность воздуха и характер ветра создают тяжёлые условия для полёта, — рассказал лейтенант Нельсон Ресендес из офиса шерифа округа.

Он сообщил, что в этом месте ежегодно разбиваются небольшие самолёты.

Власти также выразили опасение, что из-за пожара и возможного разлива топлива может загореться лес.

4 июля самолёт Ан-2, проводивший обработку полей, потерпел крушение в Кызылординской области на юге Казахстана. В кабине пилотов находились два члена экипажа, оба живы. Пилоты 54 и 67 лет госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии.

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