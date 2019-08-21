Посольство России в Турции рассказало о текущей ситуации с пострадавшей на отдыхе 12-летней девочкой.
Заявление было опубликовано в официальном профиле посольства в
Турецкая сторона уведомила российских коллег об основных параметрах здоровья и рассказала о применяемых методах лечения. Специалисты из Департамента здравоохранения Санкт-Петербурга выразили готовность лично выехать в Турцию для мониторинга пациентки, возможной корректировки её лечения и подготовки к эвакуации в Россию, когда это позволит состояние девочки. Сроки командировки уточняются дипломатами и страховой компанией.
О несчастном случае с маленькой россиянкой сообщал News.ru. Девочку затянуло в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в городе Бодрум.