https://static.news.ru/photo/d0c7a09a-c427-11e9-8004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в Турции рассказало о текущей ситуации с пострадавшей на отдыхе 12-летней девочкой.

Заявление было опубликовано в официальном профиле посольства в Facebook . Дипломаты сообщили, что состояние девочки остается стабильно тяжёлым. Девочка находится в университетской больнице Памуккале в городе Денизли. 21 августа в лечебном заведении состоялась видеоконференция с участием местных медиков и российских специалистов из Департамента здравоохранения Санкт-Петербурга.

Турецкая сторона уведомила российских коллег об основных параметрах здоровья и рассказала о применяемых методах лечения. Специалисты из Департамента здравоохранения Санкт-Петербурга выразили готовность лично выехать в Турцию для мониторинга пациентки, возможной корректировки её лечения и подготовки к эвакуации в Россию, когда это позволит состояние девочки. Сроки командировки уточняются дипломатами и страховой компанией.

О несчастном случае с маленькой россиянкой сообщал News.ru. Девочку затянуло в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в городе Бодрум.