Пьяный мужчина с топором бегал по детской площадке в Оренбурге

Жители Оренбурга обратили внимание на мужчину, который бегал с топором по детской площадке. По информации местного МВД, нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения, передаёт РИА Новости.
По информации местных Telegram-каналов, мужчина размахивал оружием и ходил по территории, где стояли детские велосипеды. Детей на месте не было, а очевидцы рассказали, что люди разбегались от дебошира.
В МВД
Накануне в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, разгромившего топором одну из остановок общественного транспорта. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.
Сообщение о неадекватном мужчине с топором в Выборгском районе поступило вечером в воскресенье, 18 апреля. От его действий никто не пострадал, но были разбиты рекламные щиты и стеклянные опоры остановок. Ущерб от действий злоумышленника оценят позднее.