Пьяный мужчина с топором бегал по детской площадке в Оренбурге

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Жители Оренбурга обратили внимание на мужчину, который бегал с топором по детской площадке. По информации местного МВД, нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения, передаёт РИА Новости.

По информации местных Telegram-каналов, мужчина размахивал оружием и ходил по территории, где стояли детские велосипеды. Детей на месте не было, а очевидцы рассказали, что люди разбегались от дебошира.

В МВД отметили , что инцидент произошёл по дворе дома по улице Джангильдина. Его задержали сотрудники ДПС, которые отвезли нарушителя в отдел полиции. Сейчас силовики проводят проверку.

Накануне в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, разгромившего топором одну из остановок общественного транспорта. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

Сообщение о неадекватном мужчине с топором в Выборгском районе поступило вечером в воскресенье, 18 апреля. От его действий никто не пострадал, но были разбиты рекламные щиты и стеклянные опоры остановок. Ущерб от действий злоумышленника оценят позднее.