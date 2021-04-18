В Петербурге задержали мужчину, рубившего остановку топором

https://static.news.ru/photo/212967ae-a085-11eb-b0d5-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Полицейские задержали мужчину, разгромившего топором одну из остановок общественного транспорта. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. В настоящее время выясняются мотивы его противоправных действий, — рассказали РИА Новости в полиции.

Сообщение о неадекватном мужчине с топором в Выборгском районе поступило вечером в воскресенье, 18 апреля. От его действий никто не пострадал, но были разбиты рекламные щиты и стеклянные опоры остановок. Ущерб от действий злоумышленника оценят позднее.

Как сообщалось ранее, житель Санкт-Петербурга 15 апреля устроил дебош в Андреевском соборе на Васильевском острове. По словам очевидцев, он разбил стёкла внутри храма, пытался напасть на священника, но был вовремя нейтрализован прихожанами.