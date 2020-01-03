https://static.news.ru/photo/5c32aac0-2ff9-11ea-b565-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Мужчина напал на группу полицейских во французском городе Мец. В этот момент он кричал «Аллах акбар».

Сотрудники правоохранительных органов ранили преступника в бедро, передаёт Reuters.

По данным силовиков, за нападавшим велось наблюдение, так как он был заподозрен в связях с террористами. Его личность следствие не раскрывает.

Как ранее писал NEWS.ru, 3 января вооружённый ножом мужчина ранил трёх человек в парке на юго-восточной окраине Парижа. Сотрудники полиции застрелили нападавшего. Силовики нашли в его рюкзаке записку с религиозными высказываниями: незадолго до инцидента он принял ислам.