После взрыва под Баку пострадали восемь человек

https://static.news.ru/photo/180e341e-38db-11ea-a5dd-fa163e074e61_660.jpg Баку, Азербайджан Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Восемь человек получили травмы после взрыва в жилом доме в пригороде Баку, сообщили медицинские работники, находящиеся на месте ЧП.

На данный момент пострадали восемь человек, — рассказали они.

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжёлое, передаёт РИА Новости. Троих человек достали из под завалов.

Взрыв произошёл 25 января в городе Хырдалан Абшеронского района. Под завалами строения могут быть люди, сообщили в МЧС Азербайджана. Причины ЧП в настоящий момент неизвестны.

По словам очевидцев, после взрыва в здании начался пожар. Ударной волной выбило стёкла квартир в находящихся рядом многоэтажках.

Ранее сообщалось, что в Мадриде 20 января произошёл взрыв. Жертвами мощного взрыва на территории испанской столицы стали четыре человека. Как выяснилось, один из погибших — священник. Об этом на следующий день после происшествия сообщили представители мадридской епархии.

Предварительное расследование показало, что взрыв на улице Калле-де-Толедо, ведущей из центра города, был вызван утечкой газа. Спасатели эвакуировали пожилых людей из ближайшего дома престарелых.

Взрыв затронул несколько зданий, в том числе расположенный по соседству дом престарелых. По предварительной информации, никто из его постояльцев не пострадал, писал NEWS.ru.