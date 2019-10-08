Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Два человека погибли, шесть пострадали в Курске в результате аварии с участием трёх автомобилей, один из которых — маршрутное такси. Прокуратура после инцидента начала комплексную проверку.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, автомобили столкнулись в Курске в 19:20 мск. В МЧС уточнили, что в Курске столкнулись микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль. Местное...