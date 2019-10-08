Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительные органы Новосибирска проводят проверку по факту массовой драки у Хилокского рынка, предположительно, закончившейся стрельбой.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — цитирует РИА Новости представителя областного управления МВД.

По его словам, в результате инцидента пострадали пятеро.

Ранее News.ru писал, что около полусотни человек задержала полиция после массовой драки в Новосибирске. Потасовка, в которой приняли участие порядка 200 человек, произошла возле Хилокского городского рынка города. Правоохранители отрицают, что конфликтующие стороны применили оружие, хотя местные СМИ утверждают обратное.

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