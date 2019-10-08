https://static.news.ru/photo/bc7f41fc-e9ab-11e9-b0e7-fa163e074e61_660.jpgФото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Правоохранительные органы Новосибирска проводят проверку по факту массовой драки у Хилокского рынка, предположительно, закончившейся стрельбой.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — цитирует РИА Новости представителя областного управления МВД.
По его словам, в результате инцидента пострадали пятеро.
Ранее News.ru писал, что около полусотни человек задержала полиция после массовой драки в Новосибирске. Потасовка, в которой приняли участие порядка 200 человек, произошла возле Хилокского городского рынка города. Правоохранители отрицают, что конфликтующие стороны применили оружие, хотя местные СМИ утверждают обратное.