https://static.news.ru/photo/cfa54278-e8fb-11e9-a197-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП Новосибирск/vk.ru

Около полусотни человек задержала полиция после массовой драки в Новосибирске. Полиция отрицает применение оружие участниками инцидента, хотя местные СМИ утверждают обратное.

Потасовка, в которой приняли участие порядка 200 человек произошла возле Хилокского городского рынка Новосибирска, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, участковый сделал предупредительный выстрел, а сами участники драки оружие не применяли. По данным регионального ГУ МВД в результате ЧП есть один пострадавший. О его состоянии неизвестно.

Между тем, издание « Тайга.Инфо » со ссылкой на очевидцев инцидента сообщает о перестрелке и возможных погибших.

Всё началось несколько дней назад, когда один из торговцев сдал другому складское помещение. Вроде бы стороны договорились, но арендатор не стал платить. Первый прислал каких-то вооруженных братков за деньгами, из-за этого конфликт начался ещё 4 октября, сегодня, судя по всему, он продолжился, — сообщил собеседник издания.

Как пишет паблик « АСТ-54 » в соцсети «ВКонтакте», драка переросла в стрельбу и на место выехали сотрудники ОМОНа, а инспекторы ГИБДД перекрыли движение. Сообщалось также о якобы двух сгоревших в районе конфликта автомобилях.

По информации « Новосибирск Онлайн », конфликт произошёл из-за подожжённого автомобиля.

Хилокский плодоовощной рынок считается одним из самых крупных в Сибири. Его связывают с депутатом новосибирского заксобрания Алексеем Александровым, информирует « Свободная пресса ».

Как писал News.ru со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Пермского края Георгия Ситникова, 22 сентября в исправительной колонии № 9 в Соликамске произошла массовая драка, в которой участвовало более 200 осуждённых.