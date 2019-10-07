Около полусотни человек задержала полиция после массовой драки в Новосибирске. Полиция отрицает применение оружие участниками инцидента, хотя местные СМИ утверждают обратное.
Потасовка, в которой приняли участие порядка 200 человек произошла возле Хилокского городского рынка Новосибирска, передаёт «
По словам собеседника агентства, участковый сделал предупредительный выстрел, а сами участники драки оружие не применяли. По данным регионального ГУ МВД в результате ЧП есть один пострадавший. О его состоянии неизвестно.
Между тем, издание «
Всё началось несколько дней назад, когда один из торговцев сдал другому складское помещение. Вроде бы стороны договорились, но арендатор не стал платить. Первый прислал каких-то вооруженных братков за деньгами, из-за этого конфликт начался ещё 4 октября, сегодня, судя по всему, он продолжился, — сообщил собеседник издания.
Как пишет паблик «
По информации «
Хилокский плодоовощной рынок считается одним из самых крупных в Сибири. Его связывают с депутатом новосибирского заксобрания Алексеем Александровым, информирует «
Как писал News.ru со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Пермского края Георгия Ситникова, 22 сентября в исправительной колонии № 9 в Соликамске произошла массовая драка, в которой участвовало более 200 осуждённых.
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