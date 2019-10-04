Председатель Общественной наблюдательной комиссии Пермского края Георгий Ситников сообщил, что 22 сентября в исправительной колонии № 9 в Соликамске произошла массовая драка, в которой участвовало более 200 осуждённых.
По его словам, администрация колонии не предприняла никаких попыток, чтобы не допустить массовую драку. Инцидент произошёл из-за случаев самоуправства и сексуального насилия одних осуждённых над другими. Дерущиеся использовали штакетник, табуретки и другие подручные средства, пишет «
Как писал News.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц ИК № 9 в Соликамске. Там заключённые избили и изнасиловали сокамерника. По некоторым данным, пострадавший отказывался платить взятки оперативникам и подписывать явки с повинной за преступления, которые не совершал.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен