https://static.news.ru/photo/61cfa9d0-e6d2-11e9-8934-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Пермского края Георгий Ситников сообщил, что 22 сентября в исправительной колонии № 9 в Соликамске произошла массовая драка, в которой участвовало более 200 осуждённых.

По его словам, администрация колонии не предприняла никаких попыток, чтобы не допустить массовую драку. Инцидент произошёл из-за случаев самоуправства и сексуального насилия одних осуждённых над другими. Дерущиеся использовали штакетник, табуретки и другие подручные средства, пишет « Интерфакс ».

Как писал News.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц ИК № 9 в Соликамске. Там заключённые избили и изнасиловали сокамерника. По некоторым данным, пострадавший отказывался платить взятки оперативникам и подписывать явки с повинной за преступления, которые не совершал.