https://static.news.ru/photo/009e4dd6-2afe-11ea-bb27-fa163e074e61_660.jpg

Жительница Екатеринбурга Оксана Щипакина рассказала, что сотрудник полиции в звании капитана избил её и сломал череп. Врачи зафиксировали травму.

Инцидент произошёл 9 декабря. Женщина приехала в отделение с подругой Анастасией: они хотели написать заявление на коллекторов. Оксана была трезва, однако её знакомая оказалась в состоянии алкогольного опьянения, что и привело к конфликту, передаёт E1.ru.

Сотрудник в звании капитана с порога нам начал грубить, дескать, чего пришли? <...> Он схватил Настю за воротник, потащил ее в угол дежурной части, где нет камер наблюдения, накинул на неё куртку сверху и сел! А в этом мужике килограмм сто пятьдесят веса! Мне же было сказано — заткнуться и убираться восвояси. А потом все этот же капитан с размаху ударил меня в левую щеку, да так, что я отлетела, — поделилась пострадавшая.

Женщин посадили в камеру, где продержали до утра. Оксана жаловалась на боль, силовики вызвали врачей, однако те не стали проводить осмотр, посчитав, что пациентка пьяна.

На следующий день потерпевшая самостоятельно поехала в больницу, где ей поставили диагноз «перелом лицевого черепа слева». Она написала заявление в прокуратуру, материалы передали в Следственный комитет.

В местной полиции отрицают избиение женщины: после внутренней проверки вины сотрудников правоохранительных органов не выявили.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские Ростова-на-Дону избили главу Минстроя Крыма Михаила Храмова. Поводом для инцидента послужил отказ чиновника пройти медосвидетельствование.