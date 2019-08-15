Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мужчина, устроивший стрельбу в парикмахерской в подмосковных Котельниках, оказался пьян. Сотрудники полиции пытаются обезвредить его с помощью транквилизатора «Феназепама».

Силовики хотят передать нарушителю бутылку, в которой опасное вещество размешано в воде, передаёт Life со ссылкой на анонимный источник.

По данным Telegram-канала Mash, преступник потребовал у работников правоохранительных органов бутылку коньяка.

Как ранее писал News.ru, стала известна причина стрельбы в подмосковной парикмахерской. Как выяснили правоохранители, мужчина, который взялся за ружьё, пришёл туда к своей бывшей возлюбленной. Не найдя её среди находившихся в помещении людей, он сгоряча выстрелил в потолок. Испуганные люди выбежали на улицу.

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