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Следователи завели уголовное дело на 77-летнего жителя Тюменской области за нападение на сотрудников полиции. По данным ведомства, пенсионер бросился в силовиков нож и стеклянные банки с вареньем.

Инцидент произошёл в жилом доме по улице Коммунаров, сообщается на сайте СК. Нападавший поссорился с соседом и выстрелил ему в ногу. Пострадавший позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место полицейские...