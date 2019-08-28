https://static.news.ru/photo/e21060ba-9e9a-11e9-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о своей позиции по двум делам об изнасиловании, обвиняемыми по которым являются сотрудники полиции. В одном случае силовиков подозревают в принуждении к сексу 17-летней девушки в Анапе, а в другом — изнасиловании в служебной машине в Екатеринбурге.

По словам представителя главы государства, такие действия представителей власти не связаны с ощущением безнаказанности, которое появилось у них в том числе после жёстких задержаний на митингах в Москве.

Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны. Но не нужно это связывать с полицейскими, — сказал он изданию Meduza .

Чиновник уверен, что преступления совершают обычные граждане, и они направлены против граждан.

И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми, — подчеркнул он.

Песков добавил, что преступники должны быть наказаны.

На замечание журналистов о наличии у полицейских дополнительных полномочий, которые они использовали в этих делах, политик сказал, что необходимо сначала провести соответствующие разбирательства.

Мы с вами не можем объективно говорить, угрожали ли они, чем угрожали и какие именно обстоятельства того или иного происшествия <...> Поэтому всё-таки давайте дождёмся того, как появятся результаты этих разбирательств, — заключил он.

Как писал News.ru, двое полицейских в Анапе стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в интимной связи с несовершеннолетней. Инцидент произошёл в ночь на 26 августа. На одном из пляжей сотрудники патрульно-постовой службы подошли к 17-летней девушке, которая находилась в компании совершеннолетнего молодого человека. С помощью шантажа и угроз привлечь к административной ответственности они принудили её к интимной близости.

Ранее суд Екатеринбурга отправил под домашний арест одного из полицейских, которого обвиняют в изнасиловании 22-летней девушки в служебном автомобиле. Инцидент произошёл в ночь на 18 августа. По данным следствия, полицейские надругались над девушкой в УАЗике.