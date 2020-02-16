https://static.news.ru/photo/6684bad0-50b1-11ea-9a01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совершённые в храме на Бакунинской улице преступления предусматриваются уголовными статьями о хулиганстве и побоях, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, в ведомстве заведено соответствующее дело.

По факту нападения на граждан в храме на Бакунинской улице в отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство») и статьей 116 УК РФ («Побои»), — передаёт ТАСС.

Настоятель храма Святителя Николая в Басманном районе столицы протоиерей Кирилл Сладков поделился подробностями нападения на храм, писал NEWS.ru. По его словам, в центральный алтарь забежал мужчина. На нём были очки, капюшон, резиновые перчатки. Он слушал музыку через наушники. Мать подозреваемого рассказала, что он был верующим и не состоял на учёте в полиции или у психиатров.

Инцидент произошёл в Басманном районе столицы днём 16 февраля. В результате пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане.