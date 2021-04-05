Стали известны подробности аварии на остановке в Москве

Журналисты узнали подробности аварии на остановке общественного транспорта на юго-западе Москвы, в результате которой пострадали четыре человека.
По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент
Произошло столкновение погрузчика и легкового автомобиля, в результате чего автомобиль выехал на остановку, четыре человека пострадали, — рассказал собеседник агентства.
Инцидент произошёл на улице Веневского.
Ранее в Среднеахтубинском районе Волгоградской области сын известного в регионе предпринимателя Александра Малашкина Денис на внедорожнике BMW X5 врезался в автомобиль судьи Дубовского районного суда Владимира Зобнина. Как сообщают местные СМИ, в аварии получила травмы 71-летняя родственница судьи.
Кроме того, как сообщал NEWS.ru, массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве в ночь на 2 апреля. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Блогер Эдвард Бил, находившийся за рулём одного из автомобилей, впоследствии признал вину в том, что выехал на встречную полосу.