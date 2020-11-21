Крупный пожар начался в магазине в Нальчике

Крыша трёхэтажного здания магазина загорелась в Нальчике. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, сообщили в МЧС.
Произошёл пожар в трёхэтажном здании магазина. По предварительной информации, горит кровля здания, — сообщили в ведомстве.
Инцидент произошёл на улице Идарова. Спасатели получили эту информацию в 20:20 по московскому времени,
Горит кровля здания. Площадь пожара составляет, по предварительным данным, одну тысячу квадратных метров, — отметили в ведомстве.
Информации о причине ЧП и пострадавших в настоящий момент нет.
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Ранее, как писал NEWS.ru, пожар возник в исправительной колонии № 3, расположенной в барнаульском посёлке Куета. Это крупнейшее исправительное учреждение в регионе.