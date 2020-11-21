Крупный пожар начался в магазине в Нальчике

https://static.news.ru/photo/00f630f2-2cef-11eb-98a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 07.mchs.gov.ru

Крыша трёхэтажного здания магазина загорелась в Нальчике. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, сообщили в МЧС.

Произошёл пожар в трёхэтажном здании магазина. По предварительной информации, горит кровля здания, — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл на улице Идарова. Спасатели получили эту информацию в 20:20 по московскому времени, передаёт ТАСС.

Горит кровля здания. Площадь пожара составляет, по предварительным данным, одну тысячу квадратных метров, — отметили в ведомстве.

Информации о причине ЧП и пострадавших в настоящий момент нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, пожар возник в исправительной колонии № 3, расположенной в барнаульском посёлке Куета. Это крупнейшее исправительное учреждение в регионе.