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Кардиоцентр полыхает в Благовещенске, экстренная эвакуация

06:45, 02 апреля 2021 26
Фото: 28.mchs.gov.ru

Кровля кардиохирургического центра горит в Благовещенске. Спасатели экстренно эвакуируют персонал и пациентов больницы.

Тушат возгорание 35 сотрудников МЧС. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Амурской области.

Поступило сообщение о возгорании кровли здания кардиохирургического центра по улице Горького города Благовещенска. К месту были направлены расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу сложности, — сказано в сообщении МЧС.

28.mchs.gov.ru

Для тушения спасатели используют 11 единиц техники. В ведомстве уточнили, что сформированы звенья газодымозащитной службы, ведётся разведка, развернут штаб пожаротушения. Также на место прибыли машины скорой помощи.

Данных о пострадавших и погибших не поступало. Сколько пациентов и сотрудников находилось в клинике — пока неизвестно.

28.mchs.gov.ru

Ранее NEWS.ru писал, что в городе Канаш Чувашской республики загорелась кровля пятиэтажного дома на площади 800 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, из многоэтажки вывели 170 жильцов. Многие были доставлены в пункты временного размещения.

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