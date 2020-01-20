В пермском мини-отеле «Карамель» из-за прорыва трубопровода с горячей водой погибли пять человек, включая ребёнка. Трагедия произошла в ночь на 20 января, когда в хостеле, расположенном в подвале жилого дома по адресу: улица Советской Армии, 21, одну из комнат залило кипятком, заживо сварив находящихся в ней спящих постояльцев. Помимо погибших, ещё трое с тяжёлыми ожогами находятся в больнице.

Пять погибших, шестеро пострадавших

Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время на месте происшествия под руководством руководителя следственного управления работают следователи районного следственного отдела, следователи-криминалисты, которые допрашивают потерпевших, назначают необходимые судебные экспертизы, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, — говорится в сообщении СК.

Дело уже передано в центральный аппарат Следственного комитета в Москве.





Telegram-канал Life shot публикует данные погибших в мини-отеле «Карамель»: 23-летний Вадим Женихов, 44-летняя Наталья Шац, 4-летняя Екатерина Шац, Екатерина Аликина (возраст не указан), а также ещё одна женщина чья личность устанавливается.

Пострадавшие, по данным краевого минздрава: мужчина, 28 лет получил термические ожоги кистей и ног; мужчина 35 лет госпитализирован с термическими ожогами ног; 33-летняя женщина получила термические ожоги кистей, ног, поясничной области. Ещё трое лечатся амбулаторно — это два спасателя МЧС и администратор хостела.

Как сообщает Telegram-канал «Baza», в сентябре в том же самом номере, где в этот раз погибли люди, прорывалась труба. Комната тогда была пустой, и никто не пострадал.



Однако в данном случае, прорыв трубы, проложенной в 1962 году, произошёл снаружи отеля, выше по улице. Откачка воды продолжалась много часов, облако пара поднималось на высоту четвёртого этажа.

Как уточняют «Вести-Пермь», когда кипяток хлынул в подвальное помещение, дежурная покинула гостиницу, никого не разбудив, тем самым, лишив шансов на спасение людей, которые там отдыхали.

Создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах инцидента. В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода.

Игорь Катаев/РИА Новости

Введен режим ЧС. В связи с порывом на трубопроводе под отключение попали 17 многоквартирных домов и социально значимые объекты. Восстановить подачу теплоносителя планируется сегодня к 12 часам ночи, — отметили в министерстве ЖКХ Пермского края.

Сообщается, что труба находилась на балансе «Пермской сетевой компании».

Данный теплопровод до декабря 2019 года являлся бесхозным. Компании департаментом имущественных отношений администрации Перми он был передан на обслуживание только в конце 2019 года,— заявили в ПСК.

Губернатор Пермского края Максим Решетников намекнул на ответственность владельцев отеля, упомянув что в хостеле не имелось запасного выхода.

По сведениям URA.ru, в феврале 2019 года отель проверяли сотрудники МЧС и выдали предписание — освободить помещение до 20 февраля 2020 года из-за многочисленных нарушений безопасности. Однако предписание не было выполнено.

Портал ProPerm пишет , что владельцами сети мини-отелей «Карамель» являются Анатолий Щербаков 1947 года рождения и его сын Сергей Щербаков 1986 года рождения. Анатолий Щербаков родился в Свердловской области в городе Карпинске, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». На Щербакова-старшего подавал в суд госпожарнадзор за самовольную перепланировку одного из гостиничных помещений.

Кроме того, как выяснилось, в этом районе также уже прорывало трубопровод, что приводило к затоплению мини-отеля, находящегося в подвале. Так Анатолий Щербаков судится в Арбитраже с ООО «Пермская сетевая компания» из-за затопления именно этого хостела, которое случилось 7 мая 2019 года. Он требует выплатить ему за причинённый ущерб 337 тыс. рублей.

Более того, с 2015 года Щербаков подавал как минимум ещё четыре иска к «ПСК» в связи с затоплением помещений.