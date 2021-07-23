Калифорнийский ад: пожары уничтожили 161 000 га леса
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:40, 26 июля 2021
Фото: The News Círculo / twitter
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В Северной Калифорнии пожарные борются с крупным пожаром, в результате которого уже выгорело более 76 000 га леса, сообщает агентство Reuters. Ситуация осложняется приближающейся грозой — она может стать причиной новых возгораний.
По данным калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, в субботу в округе Бьютт к северу от Сакраменто возник огромный пожар, который к утру воскресенья был локализован только на 21%.
Существует высокая вероятность, что в столбах дыма образуется то, что мы называем пирофором (самовоспламеняющийся состав, вещество, загорающееся от соприкосновения с воздухом), — сказал аналитик Деннис Бёрн.
'Devastating': Dixie Fire, California's largest wildfire, devours multiple homes. All our family and friends are out. Devastated yes, also anxious, scared, heartbroken. Please pray, wish, send good vibes-whatever it is you do. CA is dying. It never stops https://t.co/TjaKhPX8d3
Самому крупному пожару в истории Западного побережья США дали имя «Дикси», всего на территории штатов Орегон и Калифорния он уничтожил около 161 000 гектаров леса. Пожарные изо всех сил пытались потушить очаги. Но пока они вынуждены организовывать эвакуацию в населённых пунктах из-за невозможности остановить огонь.
Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин извинился за слова о якутах, которые не тушат костры, чтобы не «обидеть духов огня». Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски.