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Калифорнийский ад: пожары уничтожили 161 000 га леса

03:40, 26 июля 2021
Фото: The News Círculo / twitter
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В Северной Калифорнии пожарные борются с крупным пожаром, в результате которого уже выгорело более 76 000 га леса, сообщает агентство Reuters. Ситуация осложняется приближающейся грозой — она может стать причиной новых возгораний.

По данным калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, в субботу в округе Бьютт к северу от Сакраменто возник огромный пожар, который к утру воскресенья был локализован только на 21%.

Существует высокая вероятность, что в столбах дыма образуется то, что мы называем пирофором (самовоспламеняющийся состав, вещество, загорающееся от соприкосновения с воздухом), — сказал аналитик Деннис Бёрн.

Самому крупному пожару в истории Западного побережья США дали имя «Дикси», всего на территории штатов Орегон и Калифорния он уничтожил около 161 000 гектаров леса. Пожарные изо всех сил пытались потушить очаги. Но пока они вынуждены организовывать эвакуацию в населённых пунктах из-за невозможности остановить огонь.

Пожары на западе США совпали с рекордной жарой, которая за последние недели унесла сотни жизней.

Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин извинился за слова о якутах, которые не тушат костры, чтобы не «обидеть духов огня». Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски.

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