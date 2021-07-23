Калифорнийский ад: пожары уничтожили 161 000 га леса

В Северной Калифорнии пожарные борются с крупным пожаром, в результате которого уже выгорело более 76 000 га леса, сообщает агентство Reuters. Ситуация осложняется приближающейся грозой — она может стать причиной новых возгораний.

По данным калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, в субботу в округе Бьютт к северу от Сакраменто возник огромный пожар, который к утру воскресенья был локализован только на 21%.

Strike Team Deployment @CulverCityFD Engine 43 & Battalion 41 deployed to the #DixieFire along with @SantaMonicaFire & @CityofBHFire . At over 190,625 acres, the Dixie Fire is Californiaâs largest wildfire this year. pic.twitter.com/cUEfF1C4wB — Culver City Firefighters (@CC_Firefighters) July 25, 2021

Существует высокая вероятность, что в столбах дыма образуется то, что мы называем пирофором (самовоспламеняющийся состав, вещество, загорающееся от соприкосновения с воздухом), — сказал аналитик Деннис Бёрн.

'Devastating': Dixie Fire, California's largest wildfire, devours multiple homes. All our family and friends are out. Devastated yes, also anxious, scared, heartbroken. Please pray, wish, send good vibes-whatever it is you do. CA is dying. It never stops https://t.co/TjaKhPX8d3 — Ellis (@ellisthinkery) July 25, 2021

Самому крупному пожару в истории Западного побережья США дали имя «Дикси», всего на территории штатов Орегон и Калифорния он уничтожил около 161 000 гектаров леса. Пожарные изо всех сил пытались потушить очаги. Но пока они вынуждены организовывать эвакуацию в населённых пунктах из-за невозможности остановить огонь.

Incendio Forestal en #California EEUU

El incendio de #Dixie ha consumido ya mÃ¡s de 77,000 hectÃ¡reas . pic.twitter.com/DS0nLbmrNO — The News CÃ­rculo (@CirculoGloBal_I) July 25, 2021

Пожары на западе США совпали с рекордной жарой, которая за последние недели унесла сотни жизней.

WATCH: Crews in California work to contain the Dixie Fire in Las Plumas National Forest. (: KTVN) pic.twitter.com/GQxsqq94Cu — FOX Carolina News (@foxcarolinanews) July 25, 2021

Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин извинился за слова о якутах, которые не тушат костры, чтобы не «обидеть духов огня». Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски.