Калифорнийский ад: пожары уничтожили 161 000 га леса

По данным калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, в субботу в округе Бьютт к северу от Сакраменто возник огромный пожар, который к утру воскресенья был локализован только на 21%.

Strike Team Deployment @CulverCityFD Engine 43 & Battalion 41 deployed to the #DixieFire along with @SantaMonicaFire & @CityofBHFire . At over 190,625 acres, the Dixie Fire is California’s largest wildfire this year. pic.twitter.com/cUEfF1C4wB