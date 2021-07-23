Сотрудник Greenpeace России извинился за критику якутов

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин извинился за слова о якутах, которые не тушат костры, чтобы не «обидеть духов огня». Сделал он это в своём аккаунте Facebook.

Я конечно ни в коем случае не имел в виду национальную особенность и мог в интервью неосторожно назвать якутами всех жителей и гостей региона. За что прошу прощения, — извинился Куксин.

При этом добавил, что для него объяснения разных народов о духах огня, которые обидятся, если его потушить, равнозначны оправданиям пожаров божьей волей. Куксин рассказал, что 9 из 10 пожаров по вине людей. Это можно проследить по начальным точкам пожаров: они в 90% случаев там, где есть люди и куда редко попадают молнии.

У нас на планете всего три основных причины пожаров, не связанных с людьми, — грозы, вулканы и метеориты. Давайте вулканы и метеориты для Якутии всерьез не обсуждать, — объяснил Куксин.

Также Куксин заявил, что Якутии для борьбы с пожарами не хватает выделяемых денег, что их нужно в 10 раз больше. Недофинансированы все регионы, но Якутия особенно сильно.

Ранее стало известно, что дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски.