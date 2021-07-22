Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг американского штата Аляска, об этом сообщает телеканал CNN. Причина в огромной площади лесных пожаров и интенсивном ветре, который разносит дым.

В самом Анкоридже (столица штата) наблюдается смог, об этом сообщает местный новостной портал Anchorage Daily News. Для Аляски такое явление не редкость, так как зачастую из-за интенсивных лесных пожаров из России ветром заносит дым.

"Yakutsk in Russian #Siberia is blanketed in haze as nearby wildfires tear through forests that have been parched by weeks of heatwaves. The fires are so big, and the winds strong, smoke is traveling as far away as Alaska.' https://t.co/JaAJ3uC0qd #Russia #wildfire — Roman (@rvps2001) July 22, 2021

Метеорологи отмечают, что лесные пожары в России и Северной Америке очень схожи. В обеих странах за последние годы из-за изменения климата увеличились температура и частота возгораний, об этом телеканалу CNN рассказал Марк Паррингтон из службы мониторинга атмосферы «Коперник» Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Глава Якутии накануне сообщил, что пожарные тушат 66 очагов возгорания на площади около 0,5 млн га. За сутки были локализованы 17 пожаров на 158,8 тысячи га. В тушении задействовано более 2 тысяч человек и 304 единицы техники.

Ранее стало известно, что на всей территории Карелии введён режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.