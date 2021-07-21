Режим ЧС ввели в Карелии из-за пожаров

На всей территории Республики Карелия введён режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды региона.

В ведомстве уточнили, что срок действия режима ЧС установлен с 20 по 31 июля включительно.

Согласно последним данным, в республике бушуют более трёх десятков лесных пожаров. Их общая площадь составляет около 7,3 тысячи гектаров. К настоящему моменту локализовано 15 возгораний на площади свыше одной тысячи гектаров.

Ранее в МЧС сообщили, что в России действуют 416 природных пожаров, половина из которых приходится на долю Якутии. Пожары также зафиксированы в Карелии, Магаданской и Костромской областях. В их тушении задействованы 6,5 тысячи человек и свыше тысячи единиц техники, 35 воздушных судов.