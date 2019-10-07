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Доследственную проверку начали силовики по факту обнаружения в подмосковном городе Балашиха тел двухмесячного младенца и его отца. Информацию об этом озвучили в региональном СУ СК.

Ночью 7 октября 2019 года в квартире без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело двухмесячного ребёнка, также под окнами многоквартирного дома <...> обнаружено тело мужчины, — говорится на сайте ведомства .

Как предположил эксперт, ребёнок захлебнулся во время кормления.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник, мужчина мог совершить суицид после того, как узнал, что младенец погиб.

Как писал News.ru, 4 октября вылетевший из Москвы в Грозный пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за смерти новорождённой девочки.