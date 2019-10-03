https://static.news.ru/photo/3ddcb0f0-cd09-11e9-a2ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Xiaoling/Xinhua

Вылетевший из Москвы в Грозный пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за смерти новорожденной девочки.

По данным «Интерфакса» , двухмесячная пассажирка была доставлена в реанимацию одной из больниц города, но несмотря на оказанную ей экстренную медицинскую помощь ребёнок умер.

По предварительным данным, причиной смерти стало врождённое заболевание.

По словам представителя регионального следственного управления СКР Натальи Рудник, тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее News.ruписал о том, что в хабаровском аэропорту совершил экстренную посадку самолёт Анадыря. В кабине пилотов лайнера треснуло стекло. На борту воздушного судна находился 141 человек. Командир, несмотря на трещину, принял решение завершить рейс в пункте назначения.