Вылетевший из Москвы в Грозный пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за смерти новорожденной девочки.
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По предварительным данным, причиной смерти стало врождённое заболевание.
По словам представителя регионального следственного управления СКР Натальи Рудник, тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее News.ruписал о том, что в хабаровском аэропорту совершил экстренную посадку самолёт Анадыря. В кабине пилотов лайнера треснуло стекло. На борту воздушного судна находился 141 человек. Командир, несмотря на трещину, принял решение завершить рейс в пункте назначения.
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