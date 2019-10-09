Сотрудники экстренных служб столицы выявили заражённое радиацией место в поезде, прибывшем в Москву из Берлина.
Радиационный фон превышен в купе для маломобильных граждан пятого вагона, передаёт
Однако угроза для населения отсутствует, отметил информатор. Из Германии в составе ехали 102 пассажира.
Как писал News.ru, пограничники на КПП между Белоруссией и Польшей зафиксировали повышенный уровень радиации, исходящий из пустого купе поезда, направляющегося из Берлина в Москву. Информатор в эколого-технологических службах по обращению с радиоактивными отходами рассказал журналистам, что один из пассажиров, направлявшихся в Германию, был болен раком и мог оставить биологические следы. В экстренных службах отрицали превышение радиационного фона состава.
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