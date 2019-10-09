https://static.news.ru/photo/d1439cec-ea86-11e9-ae56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники экстренных служб столицы выявили заражённое радиацией место в поезде, прибывшем в Москву из Берлина.

Радиационный фон превышен в купе для маломобильных граждан пятого вагона, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник. Там было зафиксировано превышение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения до 2,2 мкЗв/ч. Это в три раза больше, чем предельно допустимая норма в 0,6 мкЗв/ч.

Однако угроза для населения отсутствует, отметил информатор. Из Германии в составе ехали 102 пассажира.

Как писал News.ru, пограничники на КПП между Белоруссией и Польшей зафиксировали повышенный уровень радиации, исходящий из пустого купе поезда, направляющегося из Берлина в Москву. Информатор в эколого-технологических службах по обращению с радиоактивными отходами рассказал журналистам, что один из пассажиров, направлявшихся в Германию, был болен раком и мог оставить биологические следы. В экстренных службах отрицали превышение радиационного фона состава.