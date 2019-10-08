https://static.news.ru/photo/50ae2286-ea00-11e9-b17d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Информатор в эколого-технологических службах по обращению с радиоактивными отходами рассказал журналистам, почему в поезде из Берлина в Москву был превышен радиоактивный фон.

По его словам, один из пассажиров, направлявшихся в Германию, был болен раком. Он мог оставить биологические следы, о чём заранее предупредил работников состава, передаёт « Интерфакс ».

В немецкой столице вагон был обработан, опасности для других пассажиров не было. Однако в Москве его обработают снова.

Как писал News.ru, пограничники на КПП между Белоруссией и Польшей зафиксировали повышенный уровень радиации, исходящий из пустого купе поезда, направляющегося из Берлина в Москву.