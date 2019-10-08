Информатор в эколого-технологических службах по обращению с радиоактивными отходами рассказал журналистам, почему в поезде из Берлина в Москву был превышен радиоактивный фон.
По его словам, один из пассажиров, направлявшихся в Германию, был болен раком. Он мог оставить биологические следы, о чём заранее предупредил работников состава, передаёт «
В немецкой столице вагон был обработан, опасности для других пассажиров не было. Однако в Москве его обработают снова.
Как писал News.ru, пограничники на КПП между Белоруссией и Польшей зафиксировали повышенный уровень радиации, исходящий из пустого купе поезда, направляющегося из Берлина в Москву.
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