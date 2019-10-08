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Травмы получил двухлетний ребёнок в результате падения на него шкафа в мебельном центре в Екатеринбурге. Началась проверка, сообщает СУ СК по Свердловской области.

В правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о травмировании двухлетнего мальчика в одном из мебельных центров. По имеющимся данным, инцидент произошёл в результате падения на ребёнка шкафа, — говорится на...