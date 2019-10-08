Радиационный фон вагона поезда, прибывшего из Берлина в Москву, не превышает норму, заявили в экстренных службах столицы.
К такому выводу пришли эксперты, которые провели экспресс-анализы.
Лаборатории МЧС Москвы и ФГУП «Радон» провели замеры в вагоне поезда, по результатам замеров угрозы здоровью пассажирам, следовавшим в данном поезде, не было, — отметил собеседник агентства «
Москва».
Однако издание
Как писал News.ru, пограничники на КПП между Белоруссией и Польшей зафиксировали повышенный уровень радиации, исходящий из пустого купе поезда, направляющегося из Берлина в Москву.
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