Фото: Сергей Булкин/News.ru

Радиационный фон вагона поезда, прибывшего из Берлина в Москву, не превышает норму, заявили в экстренных службах столицы.

К такому выводу пришли эксперты, которые провели экспресс-анализы.

Лаборатории МЧС Москвы и ФГУП «Радон» провели замеры в вагоне поезда, по результатам замеров угрозы здоровью пассажирам, следовавшим в данном поезде, не было, — отметил собеседник агентства «Москва».

Однако издание Baza сообщает, что проверка выявила заражение радиацией. По его данным, специалисты осматривали состав без специального защитного снаряжения.

Как писал News.ru, пограничники на КПП между Белоруссией и Польшей зафиксировали повышенный уровень радиации, исходящий из пустого купе поезда, направляющегося из Берлина в Москву.

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