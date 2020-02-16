https://static.news.ru/photo/645e2d6c-50f8-11ea-a553-fa163e074e61_660.jpg Ксения Мишонова Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о судьбе детей, родители которых умерли в результате конфликта в общежитии в рабочем посёлке Селятино Московской области. По её словам, сейчас они находятся у бабушки.

Это многодетная семья, в которой четверо из пяти детей — несовершеннолетние, передаёт РИА Новости. Мишонова рассказала о планах проводить работу с родственниками, которые могли бы взять ребят под свою опеку.

Ужасная трагедия. Все обстоятельства сейчас выясняет следствие. Для нас важно определить дальнейшую судьбу детей. Сейчас дети находятся с бабушкой, — подчеркнула она.

Женщина отметила, что семья не состояла на учёте как неблагополучная.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл на глазах у одного из пяти детей. Житель общежития убил свою жену из охотничьего обреза, а затем совершил самоубийство. По данным следствия, супруги находились в процессе развода. Конфликт на этой почве привёл к стрельбе.