Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о судьбе детей, родители которых умерли в результате конфликта в общежитии в рабочем посёлке Селятино Московской области. По её словам, сейчас они находятся у бабушки.
Это многодетная семья, в которой четверо из пяти детей — несовершеннолетние,
Ужасная трагедия. Все обстоятельства сейчас выясняет следствие. Для нас важно определить дальнейшую судьбу детей. Сейчас дети находятся с бабушкой, — подчеркнула она.
Женщина отметила, что семья не состояла на учёте как неблагополучная.
Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл на глазах у одного из пяти детей. Житель общежития убил свою жену из охотничьего обреза, а затем совершил самоубийство. По данным следствия, супруги находились в процессе развода. Конфликт на этой почве привёл к стрельбе.
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