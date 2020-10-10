Четыре машины столкнулись на Живописном мосту

Автомобили Range Rover, Kia, Mazda и Hyundai попали в аварию на Живописном мосту в Москве.
В настоящий момент информации о пострадавших нет. По данным «Говорит Москва», одна из машин
Департамент транспорта города сообщил, что в связи с ЧП перекрыты три полосы движения из четырёх, на 2,3 км от места аварии образовался затор.
Ранее NEWS.ru писал, что на МКАД произошло столкновение грузовика MAN с такси. Травмы получили три человека, один из которых был госпитализирован.
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