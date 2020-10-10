Четыре машины столкнулись на Живописном мосту

https://static.news.ru/photo/61de53b2-0bf3-11eb-9d37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Novikov/Global Look Press

Автомобили Range Rover, Kia, Mazda и Hyundai попали в аварию на Живописном мосту в Москве.

В настоящий момент информации о пострадавших нет. По данным «Говорит Москва», одна из машин перевернулась .

Департамент транспорта города сообщил, что в связи с ЧП перекрыты три полосы движения из четырёх, на 2,3 км от места аварии образовался затор.

Ранее NEWS.ru писал, что на МКАД произошло столкновение грузовика MAN с такси. Травмы получили три человека, один из которых был госпитализирован.