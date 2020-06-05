Банда подростков-психов изнасиловала и убила девочку в сибирской деревне

https://static.news.ru/photo/3406a934-a745-11ea-a8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители деревни Нижняя Коя Красноярского края взбунтовались из-за убийства 12-летней девочки. Они считают виновниками банду подростков, два года нападавшую на прохожих.

По словам матери школьницы, год назад эти дети изнасиловали ребёнка. Недавно её тело нашли в колодце, передаёт НТВ.

Я просила: делайте что-нибудь. Опека сказала: они же дети больные. Ну, раз больные дети, должны содержаться в специальном учреждении. Они изнасиловали в прошлом году мою дочь, которую сейчас убили. А мне дали уголовное наказание за то, что я их погоняла, — рассказала мать.

Почти все подростки из этой группы стоят на учёте у психиатра. Виновным в убийстве следователи назвали местного жителя, также имеющего проблемы с психикой. Однако жители считают, что он либо вообще не принимал участие в преступлении, либо его надоумили подростки.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось устроить открытую встречу с местными жителями. На ней людям пытались объяснить, что при совершении преступления несовершеннолетним к ответственности привлекаются родители. Люди отвечали, что боятся ходить по улицам и с детьми нужно что-то сделать.

В настоящий момент ситуация продолжает накаляться.

Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии в Краснодарском крае, где четверо мужчин изнасиловали женщину и сняли преступление на камеру.