https://static.news.ru/photo/a7ca1ca0-2d62-11ea-8c83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agung Fatma Putra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наводнение в Джакарте и близлежащих районах привело к гибели 26 человек.

Спасатели эвакуировали около 31 тысячи человек с затопленной территории. Однако сотрудники экстренных служб не могут добраться до некоторых городских районов, из-за чего местных жителей не могут вывезти с опасной территории, передаёт Jakarta Post.

Как писал NEWS.ru, часть Джакарты и близлежащие города в Индонезии оказались затоплены из-за ливней. Дожди начались 31 декабря, а в четверг, 2 января, в стране ожидается дождь и сильный ветер.