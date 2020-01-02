Наводнение в Джакарте и близлежащих районах привело к гибели 26 человек.
Спасатели эвакуировали около 31 тысячи человек с затопленной территории. Однако сотрудники экстренных служб не могут добраться до некоторых городских районов, из-за чего местных жителей не могут вывезти с опасной территории,
Как писал NEWS.ru, часть Джакарты и близлежащие города в Индонезии оказались затоплены из-за ливней. Дожди начались 31 декабря, а в четверг, 2 января, в стране ожидается дождь и сильный ветер.
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