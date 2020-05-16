Жители Боливии стали нарушать самоизоляцию из-за отчаяния и голода

https://static.news.ru/photo/86f14886-970d-11ea-9e73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Urzagasti/dpa/GlobalLookPress

Спикер боливийского парламента Ева Копа сообщила, что жители страны начали нарушать санитарные ограничения, введённые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, из-за отчаяния, отсутствия денег и голода.

Переходное правительство должно понимать, что люди в отчаянии, потому что у них нет денег на еду... Мы должны разработать комплексную социальную политику, которая поможет этим людям оставаться дома, а не выходить на улицу, — привели сообщение спикера в РИА Новости.

Она отметила, что массовые беспорядки вызваны отсутствием работы и денег, а не какими-то политическими мотивами. Акции протеста прошли в городе Кочабамба, однако Ева Копа не исключает, что вскоре беспорядки начнутся и в других регионах.

Как писал NEWS.ru ранее, король Иордании заявил, что голод, который возник из-за пандемии коронавирусной инфекции, страшнее самого вируса. Он отметил, что ситуация может наладиться только после того, как будут открыты сектора экономики.