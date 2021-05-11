Размер займов до зарплаты вернулся к допандемийному уровню

https://static.news.ru/photo/82fba066-b262-11eb-b0f9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегмент микрозаймов полностью восстановился после связанного с карантинными мероприятиями сокращения выдачи весной 2020 года. Об этом заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, пишет ТАСС.

Так, средняя сумма микрозайма в России в марте 2021 года увеличилась на 4,8% по сравнению с прошлогодним показателем и составила 8,44 тысячи рублей. Отмечается, что данное значение стабилизировалось и держится на таком уровне в течение трёх месяцев.

Стоит отметить, что после падения в апреле прошлого года средний чек займа «до зарплаты» также не только вернулся к прежним уровням, но и превысил их, — подчеркнул Волков.

Как уточняется, наибольший средний размер таких займов в марте был зафиксирован в Москве и составил 11,1 тысячи рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем в 9,7 тысячи рублей, а на третьем — Московская область со значением в 9,39 тысячи рублей. Самый большой рост микрозаймов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года был выявлен в Татарстане (+15,3%), Красноярском крае (+15,2%) и Волгоградской области (+15%).

Ранее исследование НБКИ показало, что в I квартале 2021 года количество выданных микрозаймов составило шесть миллионов единиц, превысив прошлогодний показатель на 27,3%.