Размер займов до зарплаты вернулся к допандемийному уровню

Сегмент микрозаймов полностью восстановился после связанного с карантинными мероприятиями сокращения выдачи весной 2020 года. Об этом заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, пишет ТАСС.
Так, средняя сумма микрозайма в России в марте 2021 года
Стоит отметить, что после падения в апреле прошлого года средний чек займа «до зарплаты» также не только вернулся к прежним уровням, но и превысил их, — подчеркнул Волков.
Как уточняется, наибольший средний размер таких займов в марте был зафиксирован в Москве и составил 11,1 тысячи рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем в 9,7 тысячи рублей, а на третьем — Московская область со значением в 9,39 тысячи рублей. Самый большой рост микрозаймов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года был выявлен в Татарстане (+15,3%), Красноярском крае (+15,2%) и Волгоградской области (+15%).
Ранее исследование НБКИ показало, что в I квартале 2021 года количество выданных микрозаймов составило шесть миллионов единиц, превысив прошлогодний показатель на 27,3%.